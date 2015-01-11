Внимание! Ищем оцевидцев преступления!

Отделом дознания Управления МВД России по ЗАТО г. Озерск расследуется уголовное дело по ч. 1 ст. 112 Уголовного Кодекса Российской Федерации (Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью), возбужденное по факту причинения 26 июля 2018 года около 21 часа 30 минут телесных повреждений гражданину, 1986 года рождения, в магазине «Пятерочка», расположенного по ул. Монтажников 33а.

Потерпевший пояснил, что телесные повреждения ему причинили сотрудники частного охранного предприятия.

Просим свидетелей и очевидцев данного преступления позвонить в полицию по телефонам 2-87-67, 2-83-68 или 02.