Озерские пожарные готовы «к труду и обороне»!

В Озерске, в спортивном комплексе «Лидер», состоялось первое в округе вручение значков Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). Первые значки вручались и успешно прошедшим все испытания сотрудникам Специального управления ФПС №1 МЧС России. На сегодняшний день нормы ГТО сдали 262 сотрудника пожарной охраны Озерского городского округа. Из них обладателями золотых значков стали 81 человек, серебряных – 95, бронзовых – 86.

К сдаче испытаний сотрудники Спецуправления приступили еще в начале года, но на оформление документов требуется время, и только сейчас начали прилетать «первые ласточки» спортивного комплекса.

В Озерске, в спортивном комплексе «Лидер», состоялось первое в округе вручение значков Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). Первые значки вручались и успешно прошедшим все испытания сотрудникам Специального управления ФПС №1 МЧС России. На сегодняшний день нормы ГТО сдали 262 сотрудника пожарной охраны Озерского городского округа. Из них обладателями золотых значков стали 81 человек, серебряных – 95, бронзовых – 86.

К сдаче испытаний сотрудники Спецуправления приступили еще в начале года, но на оформление документов требуется время, и только сейчас начали прилетать «первые ласточки» спортивного комплекса.

– Помню ГТО с пионерских времён, – говорит старший тренер сборной управления по пожарно-спасательному спорту Евгений Романов, одним из первых сдавший все нормативы. – Отрадно, что этот комплекс возрождается. Конечно, не полностью в том виде, как во времена СССР, но, надеюсь, эта система поможет привить детям и взрослым спортивные навыки и любовь к физкультуре.

– Сдали нормативы всей семьёй, – комментирует получение золотого значка ГТО заместитель начальника Специальной пожарно-спасательной части №3 Андрей Сидоров. – Считаю это обязанностью любого здорового человека.

Прохождение испытаний спортивного комплекса продолжается, и озёрские пожарные здесь в первых рядах.

https://vk-smi.ru/regions/chelyabinsk/53205?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop