По инициативе депутата-единоросса в Озерске проходит конкурс цветников

Депутат фракции «Единая Россия» Собрания депутатов Озерского городского округа Вячеслав Захаров организовал конкурс цветников на избирательном округе № 12.

По инициативе народного избранника Вячеслава Захарова уже не первый год организуется и проводится конкурс цветников «Улыбка двора». Активные жители домов создают оазисы красоты, начиная с ранней весны и до поздней осени. А в сентябре комиссия, состоящая из жителей округа, выбирает победителей конкурса «Улыбка двора».

Единоросс Вячеслав Захаров отмечает, что этот конкурс позволяет жителям на только проявить свои таланты в области ландшафтного дизайна, но и облагородить окружающий мир. Оазисы цветников становятся островками красоты и, безусловно, радуют всех горожан. Победители и участники конкурса получили от народного избранника Вячеслава Захарова сладкие призы и сувениры.

http://chelyabinsk.er.ru/news/2018/9/24/po-iniciative-deputata-edinorossa-v-ozerske-prohodit-konkurs-cvetnikov/