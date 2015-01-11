Борис Дубровский: На помощь Челябинску приедут областные мусоровозы

Глава региона Борис Дубровский распорядился привлечь технику для вывоза мусора со всей области. Это позволит более оперативно справиться с мусорным коллапсом.

Напомним, что вчера, 24 сентября, глава Челябинска Евгений Тефтелев назвал ситуацию с вывозом мусора предчрезвычайной и ввел режим повышенной опасности. Ситуация сложилась таким образом, что из 500 контейнерных площадок Челябинска компания ГорЭкоЦентр + обслуживала около 200. В прошлый четверг она объявила о прекращении своей работы.

Справиться с многодневными завалами поможет техника из Екатеринбурга и Кургана. Ожидаются мусоровозы из Саратова. Кроме того, компания ЦКС, которая взяла на себя заботу по вывозу отходов, привлекла мусоровозы из нескольких городов региона. Глава Южного Урала Борис Дубровский распорядился собрать технику со всей области, чтобы быстрее расчистить проблемные места. Ожидается около 10-15 дополнительных мусоровозов из Миасса, Пласта, Озерска, Южноуральска, Еманжелинска.

https://vecherka.su/articles/news/138210/