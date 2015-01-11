Плантации конопли обнаружили на территории садов в Челябинской области

В операции участвовали сразу три ведомства: ФСБ, полиция и Росгвардия.

Оперативники вычислили группу, которая в садах под Кыштымом и Озерском устроила плантации конопли. Наркотик взращивали в теплицах, а после сортировали на партии. Изъято полтора кило марихуаны.

За хозяйством следили четверо озерчан 24-30 лет. Лидера отправили в изолятор, остальные пока под подпиской.

— Установлен еще один участник группы. Он уже в колонии. Расследуются дела за участие в обороте наркотика, а также культивирование наркосодержащих растений. Подозреваемым грозит до двадцати лет колонии, — рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

https://www.chel.kp.ru/online/news/3245836/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop