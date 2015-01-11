В Озерске образована площадка для общения «особенных» детей

В 2018 году в рамках муниципального конкурса социальных проектов детский сад №54 получил грантовую поддержку органов местного самоуправления для реализации проекта «Мир един для всех».

В 2018 году творческой группой педагогов детского сада «Звёздочка» (детский сад №54) был разработан проект «Мир един для всех», направленный на создание открытого толерантного пространства для совместной деятельности детей-инвалидов, воспитанников и выпускников детского сада и их семей, а также педагогов Озерского городского округа. В ходе реализации проекта планируется проведение совместных развивающих занятий, творческих мастерских, выставок, спортивных развлечений, музыкально-театрализованных представлений, коммуникативных и досуговых мероприятий.

Следует отметить, что детский сад получил грант от органов местного самоуправления и спонсорскую поддержку от ООО «Озерский завод энергоустановок». На эти средства были приобретены развивающие пособия, спортивное оборудование, наборы конструкторов, разные виды кукольных театров, материалы для изобразительного творчества и другие пособия для оснащения развивающих центров.

18 сентября в детском саду «Звёздочка» прошёл День открытых дверей для родителей и детей городской общественной организации "Наши дети". Знакомство детей и взрослых прошло в теплой доброжелательной атмосфере. Воспитанники детского сада приготовили музыкальное приветствие, маленькие участники мероприятия вместе танцевали и играли. Совместное творчество и игры произвели на взрослых трогательное и очень доброе впечатление.

Дети-волонтёры, воспитанники подготовительной группы «Весёлые ребята», познакомили гостей с центрами песочной анимации, конструирования и робототехники, творческой деятельности, освоения двигательного пространства. Завершился праздник общим чаепитием, родители смогли пообщаться, поделиться впечатлениями, обсудить проблемы.

Организаторы проекта надеются, что намеченные мероприятия позволят детям с ограниченными возможностями здоровья и их родителям преодолеть барьер социальной изоляции, восполнить дефицит общения, найти друзей, улучшить эмоциональное состояние и обрести веру в свои силы. Теперь в городе появилась ещё одна специализированная площадка, где могут встречаться «особенные» дети и их родители, с пользой проводить свободное время. Кроме того, проект поможет привлечь внимание общественности к проблемам семей с детьми – инвалидами, воспитать в обществе толерантное отношение, желание проявлять внимание к тем, кто нуждается в заботе и поддержке.

http://www.ozerskadm.ru/about/info/news/37108/