Тургояк может стать федеральным охраняемым памятником природы

Вопрос подняли общественники из Миасса, обеспокоенные экологической ситуацией.

26 сентября они обратились с петицией в Министерство природных ресурсов РФ. Представитель «Гражданского патруля» Анна Сизова говорит: «Невзирая на то, что защитой данной территории занимаются сразу несколько организаций (министерство экологии региона, Гослесфонд и пр.), свои прямые обязанности в этом плане они выполняют спустя рукава».

По словам активистов, на берегах уникального природного памятника постоянно находят мусор, оставленный отдыхающими туристами. Озеро постоянно подвергается канализационным сбросам. Суда с моторами и прочие вопиющие нарушения природного баланса ради прихоти человека тоже вредят экологической чистоте «жемчужины». Однако последней каплей в терпении активистов стала укладка асфальта в прибрежной зоне, так как это нарушило её природный рельеф.

Правозащитники утверждают, что местные власти закрывают глаза на действия собственников прибрежной территории и позволяют им нарушать природный баланс.

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