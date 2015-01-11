Какие музыкальные порталы наиболее востребованы пользователями?

Пользователи Рунета уделяют много внимания сайтам музыкального профиля. Порталы с музыкой, тестами песен, новостями из мира музыки и шоу бизнеса демонстрируют завидно высокие показатели посещаемости, которые со временем только увеличиваются. Какие типы музыкальных площадок наиболее востребованы современными пользователями?

КРУПНЫЕ ПОРТАЛЫ С ПРАВИЛЬНЫМИ ТЕКСТАМИ ПЕСЕН

Отечественные меломаны часто ищут в сети не только музыку любимых исполнителей, но и тексты песен. Такая потребность может быть связана, например, с составлением индивидуальных подборок лучших композиций для личного исполнения. Многим также необходимо формирование песенников по интересам и составление платных подборок на заказ. Найти правильные тексты песен не только популярных исполнителей, но и известных в узких кругах меломанов музыкальных коллективов в сети не так просто. Особенно сложной задача становится, когда необходимо отыскать точный текст песни какого-нибудь редкого исполнителя или музыкальной группы. Портал gl5.ru является одним из лучших в Рунете по количеству и качеству предлагаемых текстов песен популярных и малоизвестных исполнителей из разных стран. Здесь можно найти тексты даже на редкие песни иностранных исполнителей и скачать их совершенно бесплатно.

МУЗЫКАЛЬНЫЕ САЙТЫ С ВОЗМОЖНОСТЬЮ БЕСПЛАТНОГО СКАЧИВАНИЯ

Неизменными лидерами в рейтинге самых популярных музыкальных ресурсов Рунета являются порталы с доступной для бесплатного прослушивания и скачивания музыкой. Современные пользователи отдают предпочтение тем музыкальным сайтам, на которых можно найти музыку самых разных жанров и исполнителей – начиная от классики и заканчивая современным музыкальным искусством. Следует заметить, что меломаны предпочитают порталы с часто обновляющимся ассортиментом музыкальных композиций, среди которых есть не только музыка самых популярных групп и сольных исполнителей, но и творчество музыкальных коллективов на любителя, имеющих узкую целевую аудиторию. Качество музыкального софта также играет немаловажную роль при выборе музыкальных сайтов. Меломаны предпочитают проводить время на порталах с высоким качеством музыки, прослушивание которой доставляет истинное удовольствие. К тому же, внимание обращается на возможность скачивания любых треков бесплатно. Если музыкальны контент доступен на платной основе, это значительно снижает рейтинги музыкального портала.