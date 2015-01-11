Добровольцы навели порядок у памятника

Служба по делам молодёжи администрации совместно со студенческим активом Озерского технического колледжа постарались устранить последствия пожара, случившегося 15 ноября на мемориальном комплексе «Вечный огонь».
На прошлой неделе у гранитного постамента комплекса «Вечный огонь» загорелись мемориальные пластиковые венки. В результате четыре венка сгорели, были закопчены гранитные плиты, у постамента остались следы от расплавившегося пластика.
– Мы провели уборку, очистили плиты от копоти и следов пластика, – прокомментировал ситуацию начальник службы по делам молодёжи администрации Илья Назаров. – В этой акции приняли участие несколько человек. В рамках волонтёрского движения мы планируем регулярно ухаживать за памятными местами нашего города, следить за чистотой. За каждым мемориалом будет закреплено своё волонтёрское подразделение.
Фото службы по делам молодёжи администрации.
http://www.ozerskadm.ru/about/info/news/37668/
Ключевые теги: вечный огонь, пожар, добровольцы, уборка.
Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим!
-0+
- Вконтакте
- Facebook
- Мой мир
- Одноклассники
- Google+
Распечатать