Южноуральским семьям сократили срок выдачи маткапитала

Оформление сертификата на материнский капитал стало быстрее в два раза – если раньше процесс занимал месяц, то теперь – до 15 дней, отсчитываемых от даты подачи заявления в Пенсионный фонд России.

Это стало возможным благодаря развитию автоматизированной информационной системы ПФР. Всю необходимую для предоставления госуслуги информацию, находящуюся в ведении других ведомств, территориальные органы Пенсионного фонда запрашивают самостоятельно и получают в короткие сроки по электронным каналам. «Таким образом, для многих клиентских служб ПФР практика оформления сертификата на материнский капитал в пределах 15 дней не является новой и укладывается в стандартный регламент», – говорится в сообщении.+

Отметим, что семьи могут получить сертификат не только через клиентскую службу ПФР или многофункциональный центр, но и с помощью электронных сервисов личного кабинета на сайте ПФР или портале госуслуг. При этом обращение через личный кабинет позволяет одновременно подавать электронное заявление о выдаче сертификата и получать сам сертификат в электронной форме.

https://dostup1.ru/society/Yuzhnouralskim-semyam-sokratili-srok-vydachi-matkapitala_111381.html