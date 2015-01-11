Эксперты прогнозируют рост цен на услуги сотовых операторов

В 2019 году рост тарифов на услуги мобильной связи может составить более 10%. Такой прогноз составили аналитики агентства “Телеком Дейли” по итогам опроса игроков рынка в 15 крупных городах России, сообщает корреспондент сайта cheltv.ru.

В исследовании говорится, что более 80% операторов не сомневаются в повышении тарифов, половина респондентов полагают, что рост не превысит 10%, еще треть заявили, что удорожание будет более существенным. Всего 19% участников опроса не видят предпосылок для повышения цен.

Как пояснил «Российской газете» руководитель Content Review Сергей Половников, стоимость услуг по ряду тарифов выросла еще в этом году – операторы заложили в них расходы на инвестиции в инфраструктуру хранения данных. В ближайшие полгода тарифы могут вырасти еще больше, отмечает эксперт. Текущие планы, конечно, будут действовать, но перейти на них уже не получится.

Запуск безлимитных тарифов приведет к общему увеличению абонентской платы и введению платы за ряд услуг, которые раньше были бесплатными, прогнозирует аналитик.

Эту новость прокомментировали в пресс-службе «МегаФона» на Урале. В компании заявили корреспонденту сайта cheltv.ru, что не планируют в ближайшее время повышать тарифы, но при этом отметили, что на ценообразование влияет ряд факторов, в том числе поведение конкурентов.

«В «МегаФоне» для жителей Южного Урала комплексные тарифы стоят от 290 рублей в месяц. В ближайшее время «МегаФон» не планирует повышать цены. Но нужно отметить, что на ценообразование влияет множество факторов, например, структура рынка и конкурентная среда, которые в перспективе должна учитывать любая компания», – уточнили в пресс-службе.

По словам экспертов, пока услуги сотовой связи остаются одними из самых дешевых в мире. Операторы за счет более дорогих тарифов могут содержать дешевые. Сейчас порог рентабельности мобильного тарифа – 600 рублей в месяц, но на рынке есть планы и по 250 рублей.

https://www.cheltv.ru/eksperty-prognoziruyut-rost-tsen-na-uslugi-sotovyh-operatorov/