Рособрнадзор лишил госаккредитации южноуральский вуз

Южно-Уральский государственный аграрный университет лишен аккредитации по результатам проверки Рособрнадзора.

Сообщается, что проверка в ЮУрГАУ установила несоответствие качества подготовки ФГОСам по двум направлениям.

«В связи с неустранением организацией, осуществляющей образовательную деятельность, выявленных несоответствий содержания и качества подготовки обучающихся федеральным государственным образовательным стандартам, Рособрнадзором, в том числе с участием Аккредитационной комиссии, лишен государственной аккредитации ФГБОУ ВО "Южно-Уральский государственный аграрный университет": 38.00.00 Экономика и управление (высшее образование – бакалавриат); 44.00.00 Образование и педагогические науки (высшее образование – бакалавриат)», – сообщили в ведомстве.

Приостановка действия государственной аккредитации распространяется на все структурные подразделения и филиалы учебного заведения.

В Рособрнадзоре уточнили, что вуз может продолжать образовательную деятельность по данным направлениям, но должен будет выдавать выпускникам дипломы собственного образца, а не установленного Минобрнауки России. Также вуз не может гарантировать обучающимся по данным направлениям отсрочку от призыва.

Напомним, при приостановке или аннулировании лицензии, а также приостановлении или лишении образовательной организации государственной аккредитации, учредитель вуза обязан обеспечить перевод обучающихся с их письменного согласия в другие высшие учебные заведения на имеющие госаккредитацию программы по аналогичным направлениям подготовки с сохранением всех условий обучения (формы и курса, а также стоимости обучения).

https://dostup1.ru/society/Rosobrnadzor-lishil-gosakkreditatsii-yuzhnouralskiy-vuz_111443.html