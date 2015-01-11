Юные художники-победители из Озёрска

В Челябинске подведены итоги первого этапа XIV Международного конкурса детского творчества «Красота Божьего мира».

Этот конкурс, нацеленный на духовно-нравственное и патриотическое воспитание подрастающего поколения, призван приобщать молодежь к православной культуре, выявлять новые таланты и создавать благоприятную атмосферу для творчества детей и юношества.

В конкурсе принимают участие юные художники из России, Украины, Белоруссии, Латвии, Болгарии, Сербии, Казахстана, Кипра. В жюри конкурса, наряду с сотрудниками Синодального отдела, входят члены Российской академии художеств, Союза художников России, видные деятели искусств.

Отражая в своих работах все то, что окружает их в повседневной жизни – свою семью, друзей, родной дом и город, природу в разных ее проявлениях, перенося на бумагу свое видение сотворенного Богом мира, дети учатся видеть вокруг себя прекрасное, а значит – любить свою землю, свою Родину.

Первый (региональный) этап Конкурса проходит на уровне епархий Русской Православной Церкви, второй (заключительный) этап Конкурса проходит в Москве, в Отделе религиозного образования и катехизации Русской Православной Церкви.

В Челябинской епархии на конкурс были представлены работы учащихся общеобразовательных и воскресных школ, учреждений дополнительного образования и дошкольного воспитания из Челябинска, Копейска, Миасса, Чебаркуля, Снежинска, Озерска, Верхнего Уфалея, Каслей, Сосновки, Рощино.

В этом году детям для работ предлагались темы: «Крещение Руси», «Князья Киевской Руси», «Святые периода X-XI веков», «Библейские сюжеты», «Мир духовный и мир земной», «Христос и Церковь», «Любимый храм», «Красота родной природы», «Мой дом, моя деревня, мой город», «Моя семья, мои друзья».

Члены жюри оценивали в работах соответствие тематике конкурса, своеобразие композиции и цветового решения, самостоятельность исполнения работ, представленных на конкурс, обратили внимание на раскрытие творческого замысла.

Проанализировав 182 представленные творческие работы детей разного возраста, конкурсное жюри выделило 18 лучших из них для прохождения в следующий тур.

Из 18-ти работ победителей епархиального этапа – четыре из Озёрска.

Это:

«Лето, ах, лето!» (Ксения Жарун, 11 лет),

«Автопортрет с шахматами» (Ксения Жарун, 11 лет),

«Сказка на ночь» (Алиса Тяпкова, 12 лет),

«Верба зацвела, скоро Пасха!» (Анастасия Макарова, 12 лет).

Работы победителей будут отправлены в Москву для участия во втором, заключительном этапе конкурса.

Итоги заключительного этапа конкурса будут опубликованы на сайте Синодального отдела религиозного образования и катехизации. Победители конкурса будут приглашены в Москву на XXVII Международные Рождественские образовательные чтения для участия в культурной программе и награждения.

Александр Волынцев