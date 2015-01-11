СВОДКА происшествий и преступлений за прошедшую неделю

За прошедшую неделю дежурной частью Управления МВД России по ЗАТО г. Озерск Челябинской области по оперативной сводке зарегистрировано 181 происшествие, возбуждено 24 уголовных дела, раскрыто 13.

Сотрудниками полиции за прошедшую неделю за правонарушения в дежурную часть было доставлено 15 человек. На семейные конфликты полиция выезжала 17 раз. На нарушение тишины в ночное время осуществлено 12 выездов.

Было составлено 202 административных протокола, в том числе:

- за распитие спиртных напитков в общественных местах – 12 протоколов;

- за появление в состоянии опьянения в общественных местах – 12 протоколов;

- за мелкое хулиганство – 27 протоколов.

Инспекторами ДПС пресечено 146 нарушений Правил дорожного движения, выявлен 1 водитель за управлением транспортным средством в нетрезвом состоянии.

Осуществлено 7 выездов кинолога со служебной собакой совместно со следственно-оперативной группой на осмотры мест происшествий.