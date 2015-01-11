Метели и гололедица сохранятся на Южном Урале до конца недели

В Челябинской области 27-29 ноября будет наблюдаться облачная погода, в большинстве районов пройдет снег, местами – метели, на дорогах возможна гололедица.

Во вторник, 27 ноября, ожидается 6-11 градусов ночью, при прояснении температура опустится до минус пятнадцати. Днем потеплеет до 2-7 градусов, в горах – до минус десяти. Отдельные порывы юго-западного ветра будут достигать 13 метров в секунду.

В приземном слое атмосферы 26-27 ноября ожидаются метеоусловия, способствующие накоплению загрязняющих веществ. С 19.00 26 ноября до 11.00 27-го по отдельным предприятиям Челябинской области объявляется предупреждение о возникновении НМУ первой степени опасности

https://dostup1.ru/society/Meteli-i-gololeditsa-sohranyatsya-na-Yuzhnom-Urale-do-kontsa-nedeli_111490.html