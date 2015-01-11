В рейтинге трезвости Челябинская область заняла 49 место

Челябинская область оказалась на 49-й строчке Национального рейтинга трезвости субъектов Российской Федерации — 2018. В нем участвовали 85 субъектов РФ, и наша область оказалась не на лучшей позиции.

Так, острее всего проблема стоит на Чукотке (85 строка), в Магадане (84), Ненецком автономном округе, на Сахалине (83) и в Коми (82). Челябинская область (49) оказалась чуть ниже середины. А самыми непьющими регионами оказались Чечня (1), Ингушетия (2), Дагестан (3), Карачаево-Черкесия (4) и Кабардино-Балкария (5), сообщает газета «Известия».

Антиалкогольная политика, которую проводят регионы, не всегда эффективна. Алкоголь по-прежнему является одним из основных катализаторов социальных бед, смертности, преступности и сокращения продолжительности жизни.

— прокомментировал Султан Хамзаев, глава «Трезвой России», член Общественной палаты РФ.

Отметим, позиция региона в рейтинге рассчитывалась по нескольким критериям. В них входили: число умерших от алкоголя и состоящих на учете больных алкоголизмом; объем проданного алкоголя и анализ регионального законодательства в этой сфере и прочее.

https://www.1obl.ru/news/o-lyudyakh/49-mesto-sredi-pyshi-oblastey/