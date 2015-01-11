В Озерске прокуратура выявила нарушения прав субъектов предпринимательской деятельности со стороны муниципального предприятия

Прокуратурой ЗАТО г. Озерск проведена проверка, в ходе которой установлено, что МУП «Комбинат школьного питания» заключен ряд контрактов на поставку продуктов питания, по которым оплата не произведена либо произведена не в полном объеме, задолженность перед субъектами предпринимательства составила свыше 500тыс. рублей.

Несмотря на то, что на протяжении длительного периода на предприятии отмечены отрицательные результаты хозяйственной деятельности, повлекшие тяжелое финансовое положение предприятия, администрацией Озерского городского округа, как представителем учредителя муниципального предприятия, должный контроль за его деятельностью не осуществлялся.

Отсутствие должной реакции со стороны органов местного самоуправления способствовало нарушению функционирования предприятия и повлекло нарушение законных прав иных лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность с муниципальным предприятием.

Прокуратурой города главе Озерского городского округа внесено представление об устранении нарушений федерального законодательства в сфере защиты прав и законных интересов субъектов предпринимательской деятельности, результаты рассмотрения которого поставлены на контроль.

Кроме этого, материалы проверки направлены в УМВД России по ЗАТО г. Озерск Челябинской области для организации проверки в порядке ст.ст. 144-145 УПК РФ по признакам преступления, предусмотренного ст. 196 УК РФ преднамеренное банкротство.

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