Борис Дубровский назначил выплату семьям погибших при исполнении

Единовременное пособие для семей погибших при исполнении служебного долга военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел, государственной противопожарной службы, учреждений уголовно-исполнительной системы и органов государственной безопасности, будет выплачено по решению губернатора Челябинской области. Сумма выплаты составит 10 000 рублей.
Память о тех, кто честно до конца следовал своему служебному долгу и воинской присяге, должна сохраняться и служить примером последующим поколениям. Долг государства — помогать семьям погибших, что мы на своем региональном уровне делаем постоянно.
— прокомментировал глава региона Борис Дубровский.
В Челябинской области проживает 606 семей, на единовременную выплату которым из областного бюджета выделяют 6 миллионов рублей. Пособие выдается с 2011 года.
https://www.1obl.ru/news/o-lyudyakh/iplata-semyam--pogibshih/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
Ключевые теги: выплаты семьям, Дубровский, Челябинская область.
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