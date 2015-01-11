В Челябинске более 200 южноуральцев подсядут к эшелону на Дальний Восток

В Челябинске сегодня, 28 ноября, во второй половине дня большую партию южноуральских призывников – более двухсот человек - подсадят к эшелону на Дальний Восток. В проходящий поезд, идущий до Хабаровска, ребята подсядут на железнодорожном вокзале, куда с областного сборного пункта «Челябинск-Южный» под Копейском их доставит автобус.

Как рассказал агентству «Урал-пресс-информ» начальник отделения по работе с гражданами областного военкомата Александр Чернышев, на Дальнем Востоке южноуральцев ждет служба в частях сухопутных войск.

Завтра, 29 ноября, около семидесяти призывников также отправятся служить в сухопутные войска Российской Федерации – эти ребята будут отдавать долг Родине поближе к дому, в пределах Челябинской области.

А в пятницу, 30 ноября, 22 будущих моряка отправятся на службу в Балтийском флоте.

На сегодняшний день Челябинская область выполнила государственное задание осенней призывной кампании 2018 года на 49 процентов, направив в различные рода войск РФ около 1700 человек. Больше всего отправок состоялось в части сухопутных войск и Росгвардии.

«Крупная отправка была 14 ноября – двести парней уехали на Дальний Восток. На следующий день, 15 ноября, 15 ребят мы отправили с областного сборного пункта в Президентский полк», - напомнил Александр Чернышев. Он отметил, что отправки идут согласного графику, отставания нет.

В общей сложности за осеннюю призывную кампанию Челябинская область должна поставить российской армии около трех с половиной тысяч призывников. Большая часть южноуральских ребят, около 60 процентов, отправится служить в части сухопутных войск.

С государственным заданием весеннего призыва этого года наш регион справился на сто процентов. В части и подразделения различных родов войск Российской Федерации с областного сборного пункта «Челябинск-Южный» было направлено около трех тысяч 300 новобранцев.

http://uralpress.ru/news/obshchestvo/v-chelyabinske-bolee-200-yuzhnouralcev-podsyadut-k-eshelonu-na-dalniy-vostok