Андрей Кузнеченков: «Жители хотят видеть округ комфортным и красивым»

В Собрании депутатов состоялось заседание комиссии по городскому хозяйству и природопользованию, которая в процессе формирования бюджета Озерского городского округа на 2019 год и на плановый период 2020-2021 годов внимательно изучила вопрос капитального строительства и благоустройства.

С планами по финансированию ряда муниципальных и ведомственных программ, курируемых Управлением капитального строительства и благоустройства, выступила начальник УКСиБ Надежда Белякова.

Участие в заседании приняли не только члены профильной комиссии, но и другие депутаты, хорошо понимающие насколько важна обсуждаемая тема для их избирателей.

По окончании заседания председатель Собрания депутатов Андрей Кузнеченков прокомментировал его ход и итоги:

- Из года в год наш муниципальный бюджет является социально ориентированным: порядка 84 процентов составляют расходы на социальную сферу. Очевидно, что оставшееся количество денег недостаточно для развития округа, но, даже оперируя этими небольшими суммами, мы вместе со специалистами администрации пытаемся сделать главный финансовый документ максимально сбалансированным.

Сегодня депутаты рассмотрели и согласовали мероприятия, которые предполагается выполнить в результате капитальных вложений, в их числе – строительство блочной трансформаторной подстанции в районе ДТДиМ, капитальный ремонт и реконструкция сетей наружного освещения, подготовка инвестиционной площадки ТОСЭР в п. Новогорный, реконструкция дворца спорта по ул. Кирова, капитальный ремонт напорных коллекторов в районе ВНИПИЭТ и АЗС «Бета», строительство участка дороги к дополнительному проезду КПП-3 и другие.

К положительным моментам можно отнести и решение за счет средств бюджета проблем благоустройства: при условии софинансирования с областью планируется продолжение проекта «Формирование комфортной городской среды», объекты этой большой программы будут определены с учетом мнения жителей. Для поддержания в нормальном состоянии общественных территорий мы традиционно закладываем в бюджет стартовые суммы по статьям «Освещение», «Озеленение» и некоторым другим, эти параметры в течение года возрастают в несколько раз за счет экономии, образовавшейся в ходе конкурсных процедур. Надеемся достигнуть хороших результатов и в следующем году.

Мы обсудили также целый ряд проблемных вопросов, которые уже несколько лет находятся на контроле нашей комиссии: например, ликвидацию несанкционированных свалок и качество питьевой воды – здесь у нашего округа наметились неплохие перспективы. Напомним, благодаря планомерному контролю за состоянием питьевого водоема округу удалось войти в федеральную программу по модернизации очистных сооружений.

Отдельно следует сказать о том, что касается состояния дорог: за счет собственных средств округ сможет провести только ямочные и карточные ремонты, обеспечить содержание транспортной инфраструктуры. Администрацией подготовлены проекты для капитального ремонта Каслинского шоссе и улицы Береговой в п. Метлино, но реализовать эти планы мы сможем при финансовой поддержке из областного бюджета, так как речь идет о сотне миллионов рублей.

Андрей Кузнеченков выразил уверенность, что несмотря на все сложности при формировании будущего бюджета (средств на реализацию всех пунктов муниципальных и ведомственных программ в полном объеме не хватает) ни одно из направлений жизнедеятельности округа не будет брошено:

- Депутаты и администрация всегда стремятся найти дополнительные средства на строительство и благоустройство, потому что жители хотят видеть округ комфортным и красивым.

http://www.ozerskadm.ru/about/info/news/37732/