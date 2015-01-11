На Южном Урале резко подскочило атмосферное давление

Вниманию метеозависимых южноуральцев – в Челябинской области резко подскочило атмосферное давление, за сутки повышение составило сразу 10 мм ртутного столба (утром 29 ноября давление составляло 738 мм рт.ст).

При норме 742 мм ртутного столба АД на семь часов утра 30 ноября в Челябинске и других городах региона составляет 748 мм и продолжает расти. Кроме того, в регионе наблюдаются высокая влажность воздуха – от 70% до 74% и ветер от 5 до 10 метров в секунду, в связи с чем температура воздуха от 15 (юг, горнозаводская зона) до 19 (север Челябинской области) градусов ощущается как полновесные минус 24.

Занятия в школах региона 30 ноября проводятся в обычном режиме.

Врачи напоминают о том, что повышенная влажность воздуха создает благоприятные условия для развития простудных заболеваний, переохлаждений и воспалительных процессов.

Наличие высокого атмосферного давления считается неблагоприятным погодным фактором, крайне небезопасным для гипертоников, людей с сердечными патологиями. Повышенный тонус в сосудистой системе может привести к образованию тромбов, развитию инфаркта или инсульта, и значительно снизить защитные силы организма.

https://dostup1.ru/society/Na-Yuzhnom-Urale-rezko-podskochilo-atmosfernoe-davlenie-rezko-skaknulo-vverh_111595.html