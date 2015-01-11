На модернизацию южноуральских онкодиспансеров потратят 2,5 млрд рублей

В России развернется масштабная борьба с онкозаболеваниями. Со следующего года в стране стартует новая национальная программа – на это предусмотрен почти триллион рублей. Насколько к этой работе готов Южный Урал, проверили столичные специалисты в челябинском онкодиспансере.

“Большая часть из них, 750 миллиардов, будет потрачена именно на медицинскую помощь, в том числе на лекарства. Медицинская помощь – это же не только лекарства, но и хирургическое обеспечение, лучевая терапия, будет больше случаев госпитализации”, – отмечает Александр Петровский, заместитель директора по научной работе НИИ имени Блохина (Москва).

Часть онкобольных, которые получают бесплатные лекарства, жалуются на сильные побочные эффекты. Новые, более современные и действенные препараты помогут снизить смертность, сделать лечение более эффективным. Часть средств также будет потрачена на модернизацию оборудования. К примеру, челябинский и магнитогорский диспансеры обновят на два с половиной миллиарда рублей.

https://www.cheltv.ru/na-modernizatsiyu-yuzhnouralskih-onkodispanserov-potratyat-2-5-mlrd-rublej/