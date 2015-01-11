Сотрудники озерской полиции подвели итоги операции «БОМЖ».
С 27 по 28 ноября на всей территории Южного Урала по инициативе Главного управления МВД России по Челябинской области совместно с областным управлением по труду и занятости населения Челябинской области, министерствами социальных отношений и здравоохранения региона была проведена оперативно-профилактическая операция «БОМЖ».
Мероприятие проводилось с целью стабилизации оперативной обстановки, активизации розыска подозреваемых в совершении преступлений и без вести пропавших среди лиц без определенного места жительства и оказание им содействия по обеспечению социальной защиты.
В период проведения операции на территории Озерского городского округа сотрудниками полиции было проведено документирование, фотографирование и дактилоскопирование лиц, оказавшимся в экстремальных жизненных условиях.
Всего за время операции полицейскими было отработано 9 граждан данной категорией.
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