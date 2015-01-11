Дознаватели озерской полиции возбудили уголовное дело по факту угона

В дежурную часть полиции Озерска обратился местный житель с заявлением по факту угона, принадлежащего ему автомобиля «Хундай Санта Фе». Как сообщил потерпевший 15 ноября он с женой приехал к себе домой на обед, поставив автомобиль у дома № 25 по б. Луначарского. Когда через час они вышли во двор, машину не обнаружили.

Автомобиль был найден сотрудниками полиции у дома № 13 по б. Луначарского. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий оперативники установили и задержали угонщика, им оказался бывший хозяин автомобиля потерпевшего, 1969 года рождения. Как пояснил подозреваемый, таким образом он хотел проучить нового владельца транспортного средства по причине финансовых разногласий.

Отделом дознания Управления МВД России по ЗАТО г. Озерск возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 166 Уголовного Кодекса Российской Федерации (Угон). В отношении подозреваемого мера пресечения будет избрана в ближайшее время.

Сотрудники полиции напоминают: в случае совершения преступления необходимо незамедлительно обращаться в полицию с целью своевременного реагирования и организации работы полицейских по задержанию подозреваемых и раскрытию преступлений по «горячим следам».