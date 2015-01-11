В выходные в Челябинской области потеплеет, небольшой снег

В предстоящие выходные, 1 и 2 декабря, в Челябинской области ожидается облачная погода с прояснением, местами пройдет небольшой снег.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в Челябинском Гидрометцентре, в субботу в дневные часы синоптики обещают минус 3-8 градусов, в горах – до минус 11 градусов. В воскресенье – минус 2-7 градусов. В ночные часы – минус 11-16 градусов. Ветер северо-западный, западный 6-11 метров в секунду, отдельные порывы 15 метров в секунду.

Атмосферное давление ожидается выше нормы – 753 миллиметра ртутного столба, к воскресенью оно повысится до 754 миллиметров ртутного столба. Геомагнитная обстановка спокойная.

1 декабря по народному календарю Платон и Роман Зимоуказатели.

На Руси Зимоуказателями Платона и Романа прозвали за то, что по их дню судили о том, какой будет начинающаяся зима. «Платон да Роман кажут зиму нам», — говорили наши предки. Если в течении дня случалась перемена погоды, то это означало, что и в течении зимы будет перелом. При этом за погодой наблюдали в течении целого дня: по утру судили о начале зимы, по полудню — о середине, по вечеру — о конце. Если вдруг в доме на Платона и Романа обнаруживали живого комара, это означало, что вскоре наступит оттепель. Тепло предвещала также ворона, ходившая по дороге. Смотрели в этот день на небо: если вокруг месяца появлялся круг, ждали сильного мороза. Именины в этот день: Николай, Платон, Роман.

2 декабря - Авдей Радетель.

На Авдея опасались выходить на улицу. «Метель дорогу перенимает, в щели земные, в трещины лихие болезни загоняет», — говорили наши предки. Люди старались сидеть дома, поближе к теплой печке, и пить горячие напитки, чтобы уберечься от простуды.

Именины в этот день: Авдей, Адриан, Александр, Валентин, Вениамин, Геннадий, Герасим, Григорий, Денис, Дмитрий, Иван, Игнатий, Иларион, Константин, Леонид, Михаил, Петр, Порфирий, Семен, Сергей, Тимофей, Федор, Филарет, Яков.

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