Новости службы спасения

30 ноября 2018 в 17.20 в единую дежурно-диспетчерскую службу Озерского городского округа поступил звонок от озерчанки с просьбой вскрыть дверь квартиры в доме по ул. Набережной, т.к. сломался замок, невозможно попасть внутрь. В квартире проживает инвалид, 1947 г.р., за которым звонившая ухаживает. На место вызова выехали дежурная смена спасателей и сотрудники УВД.

Спасатели в присутствии полиции при помощи слесарного инструмента вскрыли дверь квартиры, где обнаружили инвалида в беспомощном состоянии и передали его опекуну.