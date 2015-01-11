Дело космического масштаба. Геолога осудили за кражу челябинского метеорита

Суд сегодня поставил точку в громком деле о похищенном из челябинского музея метеорите. Главный обвиняемый – геолог, который заявляет, что кусок небесного тела взял как плату за экспертизу. Однако в Историческом музее настаивают: часть бесценного экспоната своровали. Так кража это была или вознаграждение – расскажет корреспондент ГТРК “Южный Урал” Ульяна Зайкова.

Приговор оглашали больше двух часов. Одно это говорит о том, что дело крайне запутано. Очевидно, расследование усложняло еще то, что нет практически никаких документов. Передача метеорита осуществлялась на устных договоренностях.

Осколок болида пропал из Исторического музея больше года назад. Геолог утверждает: ничего не подозревая, хранил его у себя на даче в Пласте и исследовал, пока вдруг не нагрянули сотрудники ФСБ. А вот директор музея Владимир Богдановский считает, если бы злоумышленника не остановили, он мог продать метеорит по частям.

“Что такое коллекция? Коллекция частная. Он может быть обменян, реализован. Кстати, в частной коллекции с предметами может все происходить, поскольку это собственность уже коллекционера”, – говорит Владимир Богдановский, директор Государственного исторического музея Южного Урала.

Сергей Колисниченко – известный в России эксперт по минералам. Он часто бесплатно помогал музею – делал заключения к экспонатам. Так же должно было стать и с метеоритом, уверяет он. С одной оговоркой: в этот раз в качестве гонорара геолог взял один из фрагментов. Следственный отдел ФСБ возбудил уголовное дело и вел его расследование. По версии правоохранителей, Колисниченко хотел списать этот кусок на космическую пыль, которая якобы развеялась, пока распиливали болид. Суд счел, что специалист злоупотребил доверием музейных работников и специально похитил образец.

“Назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на один год. На основании статьи 73 назначенное наказание считать условным”, – сообщает судья.

Статья – “Мошенничество в особо крупном размере”. Осколок метеорита весом в два килограмма во время экспертизы оценили в миллион 200 тысяч рублей. Впрочем, сам обвиняемый к приговору, как и к самому разбирательству, отнесся с юмором.

“Я считаю себя невиновным в данной ситуации. А расплата какая – один год. Ерунда, я же не собираюсь жить только один год. У меня этих метеоритов раза в три больше, чем тот осколок”, – делится Сергей Колисниченко, геолог.

Теперь “спорный” осколок передадут в министерство культуры. А потом, может быть, вернут историческому музею. Сергей Колисниченко вышел из зала суда с улыбкой и сказал, что займется своими обычными делами, а приговор никак не сможет навредить его репутации.

https://www.cheltv.ru/delo-kosmicheskogo-masshtaba-geologa-osudili-za-krazhu-chelyabinskogo-meteorita/