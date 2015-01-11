В Челябинске стали известны имена лауреатов премии «Светлое прошлое»

В Челябинске готовятся чествовать лауреатов премии «Светлое прошлое» за 2018 год, торжественная церемония вручения которой состоится 20 января.

Напомним, что автором идеи проекта, который сегодня поддерживается губернатором Челябинской области и который получил федеральный статус, выступил народный артист России Олег Митяев. Он же поэтично выразил и суть проекта: «Знаменитые южноуральцы давно стали москвичами, петербуржцами, белорусами, даже немцами и американцами… Но душой и сердцем остаются при этом южноуральцами».

Стоит отметить, что предстоящая XV церемония вручения народной премии приурочена к 85-летию образования Челябинской области.

На этот раз лауреатами премии за 2018 год стали 12 наших земляков. Среди них генерал-полковник Российской армии Виктор Горемыкин, солист Большого театра Михаил Губский, генерал-лейтенант МВД Владимир Дмитрин, художественный руководитель, директор Казанского драматического театра Александр Славутский, режиссер и актер Андрей Смирнов, автор фильмов о Высоцком, кинорежиссер Петр Солдатенков, генерал-полковник ФСБ, один из создателей Совета безопасности России Олег Чернов, боксер-профессионал, дважды чемпион Европы Андрей Шкаликов, известный бизнесмен и организатор крупного производства Константин Струков.

Для получения награды на церемонию приглашены также лауреаты прошлых лет: десятикратная чемпионка мира (спортивное ориентирование на лыжах) Татьяна Власова, актер театра и кино Александр Паль, актер, один из основателей клоун-мим-театра «Лицедеи» Николай Терентьев.

Все они так или иначе связаны с Южным Уралом. Например, создатель легендарного фильма «Белорусский вокзал» Андрей Смирнов во время эвакуации с семьей проживал в Копейске.

Всего за 14 лет существования проекта в список награжденных южноуральцев вошли 124 имени. Среди них хоккеисты Сергей Макаров и Вячеслав Быков, телеведущий Александр Масляков и шахматист Анатолий Карпов, искусствовед и телеведущий Святослав Бэлза и джазовый дирижер и композитор Анатолий Кролл, двукратная олимпийская чемпионка, биатлонистка Светлана Ишмуратова и «Уральская молния» Лидия Скобликова.

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