Озерск наряжен! Спасибо Зиме…

Прошла осень с ее капризами, депрессивным настроением, слякотью и прочей «унылостью поры».
Зима вступила в свои права, и далеко не только в соответствии со своим техническим паспортом, предписывающим приступить к служебным обязанностям с 1 декабря.
Она пришла в мягких валенках, неслышно ступая, пока без трескучих морозов, вьюги и снежных заносов.
Тихо укутала грязь осени в бело пуховое покрывало и побаловала своим излюбленным украшением озерские деревья.
Кто вышел с утречка пораньше, тот успел эту красоту увидеть и оценить. А кто не успел – может порадоваться заочно, рассматривая фото…
Александр Волынцев
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