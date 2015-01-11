Озерск наряжен! Спасибо Зиме…

Прошла осень с ее капризами, депрессивным настроением, слякотью и прочей «унылостью поры».

Зима вступила в свои права, и далеко не только в соответствии со своим техническим паспортом, предписывающим приступить к служебным обязанностям с 1 декабря.

Она пришла в мягких валенках, неслышно ступая, пока без трескучих морозов, вьюги и снежных заносов.

Тихо укутала грязь осени в бело пуховое покрывало и побаловала своим излюбленным украшением озерские деревья.

Кто вышел с утречка пораньше, тот успел эту красоту увидеть и оценить. А кто не успел – может порадоваться заочно, рассматривая фото…

Александр Волынцев