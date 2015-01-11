Оперативная обстановка и прогноз возможных ЧС на 10.12.2018 г.

Оперативная обстановка и прогноз возможных чрезвычайных ситуаций на территории Озерского городского округа.
Сегодня понедельник 10 декабря 2018 года
2. В 6 часов утра:
• температура воздуха в городе была - 21 град. С
• атмосферное давление 746 мм. рт. столба
• относительная влажность воздуха 88 %
• ветер нет м/с
3. Сообщений чрезвычайного характера в службу не поступало.
4. По сообщению отдела ГИБДД за прошедшие сутки в городе произошло _2_ ДТП.
Без пострадавший.
5. Плановые отключения в жилых домах производятся:
Вид отключения Адреса Время отключения
1 В сетях холодного водоснабжения:
Калинина 7, К.Маркса 2 п.5,6,7 Дзержинского 55 п.1 с 9 до окончания
Луначарского 13 п.2, Луначарского 15 п.2, К.Маркса 22 п.5 с 9 до 12 часов
2 В сетях электро-снабжения:
Набережная 2 с 9 до 12 часов
3 В сетях горячего водоснабжения и отопления:
Калинина 7, К.Маркса 2 п.5,6,7 Дзержинского 55 п.1 с 9 до окончания
Луначарского 13 п.2, Луначарского 15 п.2, К.Маркса 22 п.5 Блюхера 7, Уральская 17, Октябрьская 21, Герцена 8
с 9 до 12 часов
2.3. Лесопожарная обстановка: в норме.
2.4. Обстановка на объектах ЖКХ: в норме. Объекты ЖКХ работают в штатном режиме.
2.5. Биолого-социальные ЧС: в норме.
2.5.1. Фитосанитарная обстановка: в норме.
2.5.2. Эпидемиологическая обстановка: в норме.
2.6. Геомагнитная обстановка: геомагнитное поле спокойное.
2.7. Состояние озонового слоя: 375-400 DU (в норме).
2.8. РХБ: радиационная, химическая и бактериологическая обстановка на территории области в норме.
2.9. Мониторинг радиационного фона на территории Челябинской области (по показаниям «Территориальной подсистемы комплексной системы мониторинга за состоянием защиты населения на радиоактивно загрязненных территориях» (КСМ-ЗН))
№ п/п Место положение точки замера Уровень радиации, мк Зв/час
1 г. Касли, ПЧ 60 0,11
2 г. Кыштым, ПЧ 38 0,12
3 с. Кунашак, ПЧ 65 0,09
4 с. Аргаяш, ПЧ 56 0,11
5 г. Озерск, ПУ ГОЧС 0,10
6 г. Озерск, пос. Новогорный, ул. Южноуральская, 5; в/ч 63330 0,10
Согласно санитарных правил и нормативов СанПиН 2.6.1.2523-09 "Нормы радиационной безопасности НРБ-99/2009" предельно допустимый уровень радиационного фона составляет:
- для населения - 0,57 мк Зв/ч.
2.10. Обстановка на водных объектах:
Происшествия на водных объектах: за прошедшие сутки на водных объектах округа происшествий не произошло.
С начала года на водоемах округа погибло 3 человека.
2.11. Чрезвычайные ситуации на контроле: нет.
Прогноз чрезвычайных ситуаций, происшествий и аварий
на 10 декабря 2018 года
1. Природные ЧС: не прогнозируется.
Метеорологическая обстановка:
Погоду в Челябинской области будет определять
атмосферный фронт высокого давления.
Челябинская область Переменная облачность, местами небольшой снег, слабая изморозь. Ветер южный, юго-восточный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью минус 17-22º, в низинах до минус 27º, на западе области минус 10-15º, днем минус 7-12º, на западе минус 2-7º.
ОЯ: не прогнозируется
НЯ: не прогнозируется
3.4.1 Прогноз гидрологической обстановки: на реках Челябинской области достижение
неблагоприятных опасных уровней не прогнозируется.
3.4.2 Лесопожарная обстановка: чрезвычайные ситуации, связанные с природными пожарами, на территории Озерского городского округа не прогнозируются (Р=0,1).
3.5. Техногенные ЧС:
3.5.1 ДТП: Существует вероятность возникновения дорожно-транспортных происшествий на территории области. Основные причины: снижение видимости при выпадении осадков, ухудшение эксплуатационного состояния дорожного покрытия при выпадении осадков, гололедных явлениях, нарушение водителями транспортных средств правил дорожного движения и скоростного режима.
3.5.2 ЖКХ: Существует вероятность возникновения аварий, происшествий на системах ЖКХ (системе водоснабжения, на тепловых сетях, сетях газоснабжения и электроснабжения) (Р=0,4). Основные причины: высокий износ коммунальных сетей, порывы линий электропередач при налипании мокрого снега на провода.
3.5.3 Бытовые пожары: Сохраняется вероятность возникновения бытовых пожаров на территории области (Р=0,5). (Основной источник – неосторожное обращение с огнем, нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования, нарушение правил устройства и эксплуатации печей).
3.6. Биолого-социальные ЧС:
3.6.1 Опасные инфекционные заболевания животных: сохраняется вероятность заболевания животных бешенством (источник – лисы, собаки).
3.6.2 Опасные инфекционные заболевания людей: в связи с низкой температурой воздуха ожидается рост острыми респираторно-вирусными инфекциями без превышения эпидемиологического порога заболеваемости.
3.7. Обстановка на водных объектах: существует вероятность гибели людей на водных объектах (Р=0,3) в связи с несоблюдением правил безопасности на воде.
3.8. За сутки Единой дежурно-диспетчерской службой Муниципального учреждения «Поисково-спасательная служба Озерского городского округа» принято и обработано _178 обращений граждан.
http://www.ozerskadm.ru/about/info/oper_env/37820/