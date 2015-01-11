День героев отечества

Это ежегодный праздник, утвержденный законом РФ в 2007 году. Памятная дата ведет свою историю с 18 века, когда Екатерина Великая учредила в 1769 году знаменитый орден Святого Георгия Победоносца, который получали только самые отважные и смелые войны.

В Озерске к этой дате приурочили открытие Литературно-исторического клуба "ПОКОЛЕНИЕ" (https://vk.com/generation74oz).

Идеей создания клуба является патриотическое воспитание молодежи, путём популяризации современной и классической литературы и развитие новых форм работы с молодежью.

Теперь любой любитель поэзии может посетить клуб в центре культуры и досуга молодежи «Мир» (Свердлова 42). Читать стихи можно абсолютно любые: как произведения известных российских и зарубежных поэтов, так и собственного сочинения.

Старт проекта «ПОКОЛЕНИЕ» запланирован на 14 декабря. Регистрация участников пройдет в 16:30. Начало - 17:00.

Мероприятие проходит в рамках молодежного областного литературного клуба «СТИХиЯ» при поддержке Службы по делам молодежи администрации Озерского городского округа и центра культуры и досуга молодежи «Мир».