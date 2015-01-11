Федеральный проект «Чистая страна» возглавил Владимир Бурматов

Владимир Бурматов представил Председателю Правительства РФ Дмитрию Медведеву новый партпроект «Чистая страна». Это произошло на Съезде «Единой России». Проект займется проблемами рекультивации свалок, обеспечением граждан качественной питьевой водой, ликвидацией загрязнения атмосферного воздуха, вопросами очистки и защиты водоемов и сохранения биологического разнообразия.

- Все направления проекта являются приоритетными для Челябинской области и позволят ей привлечь дополнительные ресурсы для решения экологических проблем, - убежден Владимир Бурматов. - Одним из приоритетных разделов нового проекта станет «Чистый воздух». «Чистая страна» возьмет на себя контроль инициативы, по которой 300 крупнейших в стране предприятий-загрязнителей должны устанавливать автоматические приборы учета контроля выбросов и сбросов в атмосферу и воду.

Еще одним направлением будет реформа системы обращения с отходами. Проводимая аналитическая работа, которая поможет выявить самые проблемные точки в данной сфере.

https://chel.mk.ru/politics/2018/12/10/federalnyy-proekt-chistaya-strana-vozglavil-vladimir-burmatov.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop