Новости Городские новости Оперативная обстановка и прогноз возможных ЧС на 11.12.2018 г. Оперативная обстановка и прогноз возможных чрезвычайных ситуаций на территории Озерского городского округа. 1. Сегодня вторник 11 декабря 2018 года 2. В 6 часов утра: • температура воздуха в городе была - 12 град. С • атмосферное давление 749 мм. рт. столба • относительная влажность воздуха 96 % • ветер нет м/с 3. Сообщений чрезвычайного характера в службу не поступало. 4. По сообщению отдела ГИБДД за прошедшие сутки в городе произошло 3 ДТП. Без пострадавших. 5. Плановые отключения в жилых домах производятся: 1 В сетях холодного водоснабжения Дзержинского 53 п-2, Гайдара21 п-1,2,3, К.М. 32 п-3.4, Луначарского1, Дзержинского 56п2, Луначарского 23п2,3 <br>с 9 до окончания Музрукова 36 С 8 до окончан Луначарского 13 п.2, Луначарского 15 п.2, К.Маркса 22 п.5 с 9 до 12 часов 2 В сетях электроснабжения Космонавтов 9 с 9 до 12 часов 3 В сетях горячего водоснабжения и отопления Дзержинского 53 п-2, Гайдара21 п-1,2,3, К.М. 32 п-3.4, Луначарского1, Дзержинского 56п- 2, Гайдара 28 Луначарского 23п-2,3 с 9 до окончания Музрукова 36, Колыванова 32,34,36 С 8 до окончан Заозерный 1, Монтажников 54, Октябрьская 20 С 9 до 12 часов Свердлова 13 с 9 до 13 часов 2.3. Лесопожарная обстановка: в норме. 2.4. Обстановка на объектах ЖКХ: в норме. Объекты ЖКХ работают в штатном режиме. 2.5. Биолого-социальные ЧС: в норме. 2.5.1. Фитосанитарная обстановка: в норме. 2.5.2. Эпидемиологическая обстановка: в норме. 2.6. Геомагнитная обстановка: геомагнитное поле спокойное. 2.7. Состояние озонового слоя: 375-400 DU (в норме). 2.8. РХБ: радиационная, химическая и бактериологическая обстановка на территории области в норме. 2.9. Мониторинг радиационного фона на территории Челябинской области (по показаниям «Территориальной подсистемы комплексной системы мониторинга за состоянием защиты населения на радиоактивно загрязненных территориях» (КСМ-ЗН)) № п/п Место положение точки замера Уровень радиации, мк Зв/час 1 г. Касли, ПЧ 60 0,11 2 г. Кыштым, ПЧ 38 0,12 3 с. Кунашак, ПЧ 65 0,09 4 с. Аргаяш, ПЧ 56 0,11 5 г. Озерск, ПУ ГОЧС 0,10 6 г. Озерск, пос. Новогорный, ул. Южноуральская, 5; в/ч 63330 0,10 Согласно санитарных правил и нормативов СанПиН 2.6.1.2523-09 "Нормы радиационной безопасности НРБ-99/2009" предельно допустимый уровень радиационного фона составляет: - для населения - 0,57 мк Зв/ч. 2.10. Обстановка на водных объектах: Происшествия на водных объектах: за прошедшие сутки на водных объектах округа происшествий не произошло. С начала года на водоемах округа погибло 3 человека. 2.11. Чрезвычайные ситуации на контроле: нет. Прогноз чрезвычайных ситуаций, происшествий и аварий на 11 декабря 2018 года 1. Природные ЧС: не прогнозируется. Метеорологическая обстановка: Погоду в Челябинской области будет определять атмосферный фронт высокого давления. Челябинская область Малооблачная погода, без осадков, ночью и утром местами туманы, слабая изморозь. Ветер переменных направлений 1-6 м/с. Температура воздуха ночью минус 16-21º, в крайних западных районах минус 9-14º, в низинах минус 21-26º, днем минус 7-12º, в крайних западных районах минус 1-6º. ОЯ: не прогнозируется НЯ: не прогнозируется 3.4.1 Прогноз гидрологической обстановки: на реках Челябинской области достижение неблагоприятных опасных уровней не прогнозируется. 3.4.2 Лесопожарная обстановка: чрезвычайные ситуации, связанные с природными пожарами, на территории Озерского городского округа не прогнозируются (Р=0,1). 3.5. Техногенные ЧС: 3.5.1 ДТП: Существует вероятность возникновения дорожно-транспортных происшествий на территории области. Основные причины: снижение видимости при выпадении осадков, ухудшение эксплуатационного состояния дорожного покрытия при выпадении осадков, гололедных явлениях, нарушение водителями транспортных средств правил дорожного движения и скоростного режима. 3.5.2 ЖКХ: Существует вероятность возникновения аварий, происшествий на системах ЖКХ (системе водоснабжения, на тепловых сетях, сетях газоснабжения и электроснабжения) (Р=0,4). Основные причины: высокий износ коммунальных сетей, порывы линий электропередач при налипании мокрого снега на провода. 3.5.3 Бытовые пожары: Сохраняется вероятность возникновения бытовых пожаров на территории области (Р=0,5). (Основной источник – неосторожное обращение с огнем, нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования, нарушение правил устройства и эксплуатации печей). 3.6. Биолого-социальные ЧС: 3.6.1 Опасные инфекционные заболевания животных: сохраняется вероятность заболевания животных бешенством (источник – лисы, собаки). 3.6.2 Опасные инфекционные заболевания людей: в связи с низкой температурой воздуха ожидается рост острыми респираторно-вирусными инфекциями без превышения эпидемиологического порога заболеваемости. 3.7. Обстановка на водных объектах: существует вероятность гибели людей на водных объектах (Р=0,3) в связи с несоблюдением правил безопасности на воде. 3.8. За сутки Единой дежурно-диспетчерской службой Муниципального учреждения «Поисково-спасательная служба Озерского городского округа» принято и обработано _192 обращения граждан. http://www.ozerskadm.ru/about/info/oper_env/37844/ Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! - 0 + Вконтакте

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