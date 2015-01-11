Жители Челябинской области взяли в ипотеку более 47 млрд рублей в 2018 году

Жители Челябинской области взяли в ипотеку 47,3 млрд рублей за 10 месяцев 2018 года – причем жилищные займы в субъекте РФ оказались самыми дорогими на Урале, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на данные Уральского ГУ Банка России.

Всего За 10 месяцев текущего года банки предоставили жителям Уральского региона* 220,3 тыс. ипотечных кредитов на 391,3 млрд рублей.

«По объему выдачи ИЖК лидирует Тюменская область (включая ХМАО и ЯНАО): с начала года было выдано ипотечных кредитов на сумму 112,6 млрд рублей. Свердловчане взяли в долг на улучшение жилищных условий 76,8 млрд, жители Башкирии – 72,4 млрд, Челябинской области – 47,3 млрд, Пермского края – 41,5 млрд рублей. Чуть меньше ипотечных кредитов взяли жители Оренбургской и Курганской областей – 30,4 и 10,2 млрд рублей соответственно», – говорится в сообщении.

Средневзвешенная процентная ставка в ноябре по ипотечным кредитам на Урале составила рекордно низкие 9,43% годовых (за аналогичный период прошлого года ее значение достигало 9,92%). При этом самые доступные ипотечные кредиты выдавались в Оренбургской области и ЯНАО под 9,35%, самые дорогие кредиты были в Челябинской области – 9,58%.+

Средняя сумма ипотечного кредита выросла примерно на 150 тыс. – до 1,8 млн рублей. На 7 месяцев увеличился и средневзвешенный срок кредитования. Сейчас он составляет 16 лет и 5 месяцев.

При этом, по оценкам специалистов, доля просроченной задолженности по ИЖК в регионах Урала сохраняется на стабильном низком уровне – около 1%.

*Свердловская, Челябинская, Курганская, Тюменская, Оренбургская области, Пермский край, Республика Башкортостан.

https://dostup1.ru/finance/Zhiteli-Chelyabinskoy-oblasti-vzyali-v-ipoteku-bolee-47-mlrd-rubley-v-2018-godu_111882.html