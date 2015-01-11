С новой ёлкой, Озёрск!

Новый год уже не за горами. Для того, чтобы в этом убедиться не обязательно смотреть на календарь. Достаточно подойти к прудику у городского рынка.

Здесь уже выросла ель. Скоро вырастет и ледовый городок, замигают гирлянды, и еще с середины проспекта будет слышен ребячий гомон, а там уже и Новый год с его детскими (и недетскими) каникулами. И самые терпеливые будут держать свою персональную ёлку до 8 марта… Но не будем забегать вперед. Пока – только новая ёлка. С чем всех и поздравляем!

Александр Волынцев