В Челябинске назревает серьезный конфликт в детских садах

Дети в некоторых детских садах Челябинска могут остаться без новогодних утренников и Деда Мороза. Дошкольников, родители которых отказались платить за аниматоров, грозятся не допустить на праздник. При этом часть родителей не против профинансировать приглашение Деда Мороза и его помощников, но министерство образования области запретило собирать с родителей деньги на эти цели.

В социальных сетях развернулась жаркая дискуссия между родителями на тему платить или не платить за новогодних аниматоров. Сначала появился возмущенный пост о том, что в одном из детских садов Челябинска воспитатели требуют сдать на каждого ребенка по 350 рублей на утренник.

«Начинаются новогодние утренники в детских учреждениях и, соответственно, начались поборы на мероприятие. В детском саду № 29 требуют с каждого ребенка по 350 рублей на утренник. В каждой группе по 30 человек, в садике девять групп. Это если с каждого ребенка по 350 рублей получается 94 000 рублей. Я в шоке. Причем, если не внесена сумма, судя по выражению лица и тону воспитателя, ребенка тупо оставят в группе и не возьмут на утренник. Приму меры и буду звонить с жалобой в соответствующие инстанции», - написала жительница Челябинска Алена Александрова.

В министерстве образования Челябинской области подтвердили, что в ведомство действительно стали поступать подобные жалобы от родителей дошколят.

«Министерство напоминает о недопустимости взимания платы с родителей воспитанников детских садов за организацию праздников, развлечения детей, в том числе новогодних утренников. Проведение праздничных мероприятий включается в образовательную программу и проводится силами сотрудников детского сада. Прошу донести указанную информацию до руководителей образовательных учреждений и принят необходимые меры для неукоснительного соблюдения требований законодательства», - говорится в письме, адресованном министерством образования региона директорам детских садов.

Однако такая позиция областного минобра также пришлась не по вкусу некоторым родителям дошколят. «Многие в недоумении. Много лет родители добровольно собирают для своих детей средства на подарки к Новому году, на фотографии индивидуальные и групповые, на театр, цирк, представления в детском саду, выпускные. Чтобы сделать детям праздник. И не только в детских садах. Большинство с этим согласно. Раньше таких запретов я не припоминаю. Не у каждого родителя есть возможность оплатить визит Деда Мороза к своему ребёнку, отдельную поездку в театр или цирк. Мы в садике тоже собирали средства на такие мероприятия и особых протестов я не видел», - написал Андрей Горланцев.

«Так ведь не пускают детей на такие праздники! Вот в чем проблема, а дети не понимают, за что их не пустили к елочке. Как им объяснить это? У нас тоже такие были родители, но мы не отказывали никому. У нашей семьи был период, когда мы могли очень хорошо помогать и садику, и школе, и клубу, где сын тренировался, а вот сейчас у нас трудные времена. Что теперь моему ребенку дорога закрыта в садике на праздник? Там же, насколько я поняла, именно так вопрос стоял - кто не платит, тот не идет», - ответила Надя Гавриленко.

Вопрос взимания платы с родителей за проведение новогодних утренников на контроле у министерства образования. Все муниципальные управления образования Челябинской области получили письма с напоминанием соблюдения норм закона.

http://uralpress.ru/news/obshchestvo/v-chelyabinske-nazrevaet-sereznyy-konflikt-v-detskih-sadah