Старт нового сезона на «Егозе»!

15 декабря стартует новый сезон на "Егозе"! На нашем небольшом, но очень уютном горнолыжном комплексе под Кыштымом, в 110-ти км от Челябинска.

В эти выходные для Вас будет работать:

-трасса "Верблюд" (длина 1350 м, с перепадом высот 250 м),

-тюбинг,

-кафе (пока в меню только чай и кофе),

-мангальные зоны,

- удобная парковка у самого подъёмника.

Обратите внимание на цены! Мы их снизили на 20%. Они ниже, чем в прошлом сезоне. И теперь мы можем смело называться одним из самых недорогих горнолыжных комплексов Урала.

Go на гору!!!!!!

График работы на ближайшую неделю:

СБ , ВС с 10:00 до 17:00

С ценами Вы можете ознакомиться на HTTP://GLK-EGOZA.RU/USLUGI-I-CENY.HTML

Телефоны для справок:

Для общей информации и аренды мангальных зон - + 7 9822776333

Прокат и инструктора - + 7 9088171766