Старт нового сезона на «Егозе»!

15 декабря стартует новый сезон на "Егозе"! На нашем небольшом, но очень уютном горнолыжном комплексе под Кыштымом, в 110-ти км от Челябинска.
В эти выходные для Вас будет работать:
-трасса "Верблюд" (длина 1350 м, с перепадом высот 250 м),
-тюбинг,
-кафе (пока в меню только чай и кофе),
-мангальные зоны,
- удобная парковка у самого подъёмника.
Обратите внимание на цены! Мы их снизили на 20%. Они ниже, чем в прошлом сезоне. И теперь мы можем смело называться одним из самых недорогих горнолыжных комплексов Урала.
Go на гору!!!!!!
График работы на ближайшую неделю:
СБ , ВС с 10:00 до 17:00
С ценами Вы можете ознакомиться на HTTP://GLK-EGOZA.RU/USLUGI-I-CENY.HTML
Телефоны для справок:
Для общей информации и аренды мангальных зон - + 7 9822776333
Прокат и инструктора - + 7 9088171766
Ключевые теги: Егоза, старт сезона, сноуборд, лыжи, тюбинг.
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