В выходные в Челябинской области небольшой снег

В предстоящие выходные, 15 и 16 декабря, в Челябинской области ожидается переменная облачность, местами пройдет небольшой снег.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в Челябинском Гидрометцентре, в субботу в дневные часы синоптики обещают минус 5-10 градусов. В воскресенье – минус 7-12 градусов. В ночные часы – минус 7-12 градусов. Ветер северо-западный, западный 3-8 метров в секунду.

Атмосферное давление ожидается выше нормы – 748 миллиметров ртутного столба, к воскресенью оно повысится до 750 миллиметров ртутного столба. Геомагнитная обстановка спокойная.

15 декабря по народному календарю День Аввакума.

На Аввакума наблюдали за приметами погоды. Так, обильный снег в этот день сулил богатый урожай трав летом. Хорошие хозяева знали: большие снега, растаяв весной, напоят землю, и она зазеленеет.

Именины в этот день: Алексей, Андрей, Афанасий, Борис, Вера, Владимир, Дмитрий, Иван, Кирилл, Константин, Кузьма, Маргарита, Мария, Матвей, Матрона, Мирра, Моисей, Николай, Павел, Сергей, Степан, Тамара, Федор.

16 декабря – Иван Молчальник.

Тихо в это время было и в зимнем лесу — только деревья трещали от мороза. Охотники выходили в лес, чтобы определить, сколько продлится спокойное время — по тому, как рано бурундуки начали собирать орехи, как высоко на ветках белка прячет грибные запасы. Именины в этот день: Андрей, Гавриил, Георгий, Ефрем, Иван, Николай, Савва, Федор.

http://uralpress.ru/weather/298317