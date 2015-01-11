Алексей Гуськов: «Талант – это любопытство к чему-то новому»

22 декабря в Озерске в рамках программы «Территория культуры Росатома» пройдут гастроли Народного артиста РФ Алексея Гуськова. Озерских зрителей ждут две встречи с актёром, которые состоятся в кинотеатре «Октябрь» и в театре «Наш дом».

В Озерск Алексей Гуськов приезжает со своим новым фильмом «Вечная жизнь Александра Христофорова». Как признался сам народный артист, который не только исполнил в фильме главную роль, но и стал его продюсером, на создание новой картины его вдохновила сама жизнь и размышления о ней.

В широкий российский прокат комедия «Вечная жизнь Александра Христофорова» вышла с 18 октября. Судя по публикациям в прессе, картину принимают с большим восторгом, особенно впечатляет комедия женщин, о чем свидетельствуют комментарии о фильме в социальных сетях и их эмоции при выходе из кинозала после показа фильма:

– После просмотра фильма «Вечная жизнь Александра Христофорова» осознаёшь, что можно столкнуться с разными проблемами и потерять все. Но бывает, что вера в себя и любовь возвращает к жизни и дарит вечность.

Анна, Ростов-на-Дону

Комедия рассказывает об Александре Христофорове – полном «лузере», немолодом хамоватом мужчине в потертой футболке и кроссовках, который не имеет ничего, даже работы. При этом он вызывает интерес у женщин и остается счастливым несмотря ни на что. Создатели кинокомедии отвечают на вопрос – в чем привлекательность неудачника? В нашем обществе царит культ победителя: ты должен быть состоятельным, успешным, первым во всем, путешествовать в бизнес-классе и отдыхать в дорогих отелях. Но эти стереотипы легко рушатся в фильме. Счастье – это когда ты не боишься идти своим путем, единственный взгляд, от которого захватывает дух, неожиданный взрыв смеха, хорошая музыка, прикосновение руки. И всегда есть возможность не упустить своего счастья.

Снимать этот фильм доверили режиссеру Евгению Шелякину. Кроме Алексея Гуськова роли в нем исполнили и другие замечательные актеры: Оксана Фандера («Сталинград», «Салют-7»), Игорь Угольников («Рассказы», «Ширли-мырли), Роман Курцын («Крым», «Я худею»), Полина Пушкарук («Я не вернусь»), Лидия Вележева («Березка»), Сергей Походаев («Ёлки»). В фильме также снялись Станислав Любшин («Березка»"Кин-дза-дза"), Тимофей Трибунцев («Метод», «Домашний арест»), Александр Гох («Молодежка», «Склифосовский»), Степан Девонин («Сердце мира»).

22 декабря в Озерске Алексей Гуськов проведёт мастер-класс для студентов колледжа искусств и актеров театра, ответит на вопросы представителей средств массовой информации.

В 15:00 часов в кинотеатре «Октябрь» состоится показ фильма "Вечная жизнь Александра Христофорова", перед началом фильма Алексей Гуськов расскажет озерским зрителям о своей работе над картиной.

В 17:30 в театре драмы и комедии "Наш дом" начнётся творческий вечер с актером Алексеем Гуськовым.

Билеты можно приобрести в кассах кинотеатра «Октябрь» и театра «Наш дом», цена билета 100 рублей.

http://www.ozerskadm.ru/about/info/news/37888/