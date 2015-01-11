В Челябинске представители 12 партий подписали соглашение о честных выборах

Представители 12 партий подписали соглашение о цивилизованной политической конкуренции на региональных и муниципальных выборах в Челябинской области в 2019 году.

Подписавшие документ подтвердили свою готовность вести избирательные кампании честно, открыто и не допускать «черных» технологий.+

По словам зампредседателя избирательной комиссии Челябинской области Елены Шубиной, в 2019 году на Южном Урале состоятся выборы губернатора и еще более 50 кампаний разного уровня.

https://dostup1.ru/politics/V-Chelyabinske-predstaviteli-12-partiy-podpisali-soglashenie-o-chestnyh-vyborah_111994.html