Евгений Щербаков: «Во время каникул аварийные и спасательные службы должны работать в усиленном режиме»

В понедельник на аппаратном совещании глава округа Евгений Щербаков обратил внимание на то, что за оставшееся до конца года время все аварийно-диспетчерские и спасательные службы должны подготовиться к работе в праздничные дни.

– Все намеченные планы и производственные задачи должны быть решены в течение двух рабочих недель. А во время каникул, когда озерчане будут отдыхать, все службы должны работать, – подчеркнул Евгений Щербаков.

– Руководители учреждений, управляющих организаций и муниципальных предприятий были проинформированы о том, что к началу зимних каникул должны быть сформированы аварийные-диспетчерские службы и организовано дежурство, – продолжил тему первый заместитель главы округа Иван Сбитнев. – С единой диспетчерской службой согласованы телефоны ответственных лиц, чтобы в любой момент можно было оперативно связаться с ними для выполнения аварийно-восстановительных работ.

В администрации вышло постановление об организации дежурства в праздничные дни для принятия управленческих решений.

Всем руководителям предприятий, учреждений, либо других структур, которые работают в круглосуточном режиме, необходимо организовать дежурство и регулярную проверку закрытых помещений. Для проведения технических мероприятий надо заблаговременно привести в порядок договоры с обслуживающими и эксплуатирующими организациями.

http://www.ozerskadm.ru/about/info/news/37895/