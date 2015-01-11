В Челябинской области увеличилось количество полисов е-ОСАГО

По данным Российского Союза автостраховщиков (РСА), за 10 месяцев текущего года в Челябинской области было продано 48,9 тыс. полисов е-ОСАГО – количество электронных полисов в регионе увеличилось почти в два раза, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на челябинское отделение Банка России.+

В январе было оформлено 2,9 тыс. е-ОСАГО, в феврале – 3,4 тыс., в марте – 4,1, в апреле – 5,7 тыс. В мае-июне произошел небольшой спад: было оформлено 5,5 и 5,1 тыс. соответственно. Резкое увеличение спроса на полисы, приобретенные в интернет, произошло в июле – 5,9 тыс.

В течение следующих трех месяцев наблюдалось уменьшение спроса на е-ОСАГО: в августе было заключено 5,7 тыс. договоров, в сентябре и октябре – 5 и 5,5 тыс. соответственно.

Напомним, продажа е-ОСАГО обязательна для всех страховых компаний, работающих с «автогражданкой». Банк России советует оформлять полисы ОСАГО на официальном сайте лицензированной страховой компании. Переходить на сайты страховщиков нужно с сайта РСА. Чтобы не стать жертвой мошенников, оформлять е-ОСАГО необходимо без посредников.

https://dostup1.ru/finance/V-Chelyabinskoy-oblasti-uvelichilos-kolichestvo-polisov-e-OSAGO_112090.html