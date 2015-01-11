Шах и мат «Белой королеве»: Челябинское УФАС возбудило дело из-за лжи на упаковке сливочного масла

Челябинское УФАС России возбудило дело по недостоверной информации на упаковке сливочного масла в Озерске – как выяснилось после проверки Роспотребнадзора, продукт фактически маслом не являлся, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Закон о защите конкуренции нарушило ООО «ПК «Белая королева». Несоответствие продукта требованиям ГОСТ «Межгосударственный стандарт. Масло сливочное. Технические условия» установлено Управлением Роспотребнадзора по Курганской области. В частности, надзорный орган выявил фальсификацию жировой фазы масла жирами немолочного происхождения. А по нормативам жировая фаза масла должна содержать только молочный жир коровьего молока.

Известно, что продукт партией 52 кг в рамках исполнения контракта поставили в Шадринский областной психоневрологический диспансер.

«Использование понятия "масло", в том числе в наименованиях товарных знаков (торговых марок), при нанесении маркировки на этикетки пасты масляной и спреда сливочно-растительного, в рекламных или иных целях, которые могут ввести потребителя в заблуждение, не допускается», – напомнили в антимонопольном органе.

Возбуждено дело о нарушении антимонопольного законодательства, заседание комиссии состоится в январе 2019 года.

https://dostup1.ru/economics/Chelyabinskoe-UFAS-vozbudilo-delo-iz-za-nepravdivoy-upakovki-slivochnogo-masla_112079.html