Олимпиада о Родине: первые итоги

В стране прошел муниципальный тур Общероссийской олимпиады школьников по предмету «Основы православной культуры».

С 2014 года Православным Свято-Тихоновским гуманитарным университетом (г. Москва) ежегодно проводится Общероссийская олимпиада школьников «Основы православной культуры».

Предмет этот в наших школах – сравнительно новый, но в перечень школьных олимпиад попал уже четыре года назад, о чем говорит приказ Минобрнауки России от 04.04.2014 г. № 267 «Об утверждении Порядка проведения олимпиад школьников» (в редакции приказа Минобрнауки России от 10.12.2014 г. № 1563).

В олимпиаде на добровольной основе могут принять участие учащиеся 4-11 классов государственных, муниципальных и негосударственных образовательных организаций, реализующих общеобразовательные программы, в том числе образовательных организаций Российской Федерации, расположенных за ее пределами.

Олимпиада проводится по комплексу предметов, связанных с изучением истории и культуры Православия. Ежегодно в ней принимают в ней участие более 350 тысяч участников из 10 тысяч школ (каждой пятой школы) России, представляющих 80 регионов.

Озерск не остался в стороне от олимпийского движения и в этой области.

15 декабря 2018 г. в Озерском городском округе по согласованию с Управлением образования, при взаимодействии с Духовно-просветительским центром «Первоцвет» храма Покрова Пресвятой Богородицы впервые проведен муниципальный тур Общероссийской олимпиады школьников по Основам православной культуры «Русь святая, храни веру Православную!».

В муниципальном туре олимпиады приняли участие 20 обучающихся 4-7 классов МБОУ СОШ №29, МБОУ СОШ №32, МБОУ СОШ №33, МБОУ СОШ №41 – победители и призеры школьного тура.

Основная тема «Умозрение в камне»: каменное церковное зодчество Древней Руси» обращает внимание на историю появления храмов и монастырей в период каменного строительства, их архитектуру, инициаторов и архитекторов, систему росписи, а также воспоминания о храмах, отражение образов и судьбы этих храмов в живописи и литературе.

Локальная тема «Славянский мир в эпоху свв. Кирилла и Мефодия» позволяет вникнуть в миссию святых братьев, лучше понять их подвиг, рассмотреть плоды миссии в славянских странах – прежде всего, в Болгарии и Сербии, в которой их труды способствовали окончательному утверждению христианства. Тема позволяет увидеть культурные связи России с другими славянскими странами и значение миссии для распространения и утверждения христианской веры на русской земле.

В ходе олимпиады участники выполнили тестовую часть, кроссворд, задания по работе с текстом и картинам великих художников.

В Озерском городском округе победителями олимпиады стали 8 из 20 участников.

II место присуждено Глебу РАМСКОМУ (МБОУ СОШ №41);

III место поделили: Алексей РЕМИЗОВ (МБОУ СОШ №32), Дарья ЛЮБЕЗНОВА, Александр САЛИМОВ (МБОУ «Школа №29»), Камила ЛИШВИЦ, Мария РОДИНА, Лев ХОДЫРЕВ (МБОУ СОШ №33), Екатерина БЕЛКАНОВА, Никита КОРОВИН (МБОУ СОШ №41).

Александр Волынцев