Проверка соблюдения правил перевозки детей!

Сотрудники ГИБДД проведут отработку по выявлению нарушений при перевозке детей!

В целях предупреждения дорожно-транспортных происшествий с участием детей, а также в рамках проведения профилактического мероприятия «Зимние каникулы», 19.12.2018 года в период времени с 07:00 до 09:00 часов сотрудниками ОГИБДД УМВД России по ЗАТО г.Озерск запланировано проведение целенаправленного профилактического мероприятия по контролю за перевозкой детей. Мероприятие будет включать в себя проведение проверок группами нарядов ДПС ГИБДД водителей, осуществляющих перевозку несовершеннолетних пассажиров, а также проведение профилактической работы с родителями о необходимости использования детских удерживающих устройств. В ходе проведения профилактического мероприятия экипажи ДПС будут максимально приближены к образовательным организациям.

Совершение административного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 12.23 КоАП РФ (нарушение требований к перевозке детей), влечет наложение административного штрафа в размере 3000 рублей.