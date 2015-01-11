Новый тариф на вывоз мусора в Челябинской области не превысит 100 рублей

По словам вице-губернатора Челябинской области Сергея Шаля, тариф на вывоз твердых коммунальных отходов на Южном Урале не будет превышать 100 рублей в месяц на одного человека.

Новый тариф на услугу «вывоз твердых коммунальных отходов» будет утвержден не позднее 24 декабря. Он будет действовать для регоператоров с 1 января 2019 года.

«По предварительным данным, тарифы точно не будут превышать 100 рублей. Думаю, максимальная отметка будет 90 рублей, может быть и меньше. Цифры пока в обсуждении, но точно нет никаких 150 рублей», – отметил Сергей Шаль.

С 1 января 2019 года в России начинают действовать новые правила обращения с твердыми коммунальными отходами. Челябинская область готова перейти на новую систему в установленные сроки. В регионе разработана территориальная схема, область поделена на пять кластеров, во всех выбраны регоператоры по обращению с ТКО. С 1 января 2019 года вывоз твердых коммунальных отходов станет отдельной коммунальной услугой.

https://dostup1.ru/economics/Novyy-tarif-na-vyvoz-musora-v-Chelyabinskoy-oblasti-ne-prevysit-100-rubley_112117.html