В 2019 году на программу «Реальные дела» в Челябинской области направят дополнительно 1 млрд рублей – об этом сообщил председатель южноуральского парламента Владимир Мякуш в ходе заседания комитета по бюджету и налогам, где были рассмотрены поступившие от губернатора поправки к законопроекту об областном бюджете на 2019-2021 годы.

Так, в 2019 году доходная часть бюджета увеличена на 8,4 млрд рублей, расходная – на 15,4 млрд, в том числе в связи с увеличением федеральных трансфертов на 7,9 млрд рублей по итогам принятия Госдумой федерального бюджета на предстоящие три года.

Владимир Мякуш обратил внимание, что по предложению депутатов Законодательного Собрания главой региона в поправках предложено увеличить расходы на строительство газопроводов и газовых сетей на 200 млн рублей, а также выделить дополнительно 1 млрд рублей на программу «Реальные дела».

«По инициативе губернатора с 2019 года в Челябинской области запускается новый проект "теплое окно", предусматривающий замену в школах и детских садах старых окон на новые стеклопакеты. Это наказы наших избирателей. Проект рассчитан не на один год и, в первую очередь, замена окон будет завершена в учреждениях, где уже частично установлены новые окна. Это позволит в части школ полностью закрыть эту проблему», – прокомментировал поправку спикер областного парламента Владимир Мякуш.

Также в законопроекте «Об областном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» предусмотрены дополнительные федеральные трансферты. Средства в размере 1,9 млрд рублей пойдут на дорожную деятельность в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», на развитие здравоохранения – 1,8 млрд рублей, на формирование современной городской среды – 1,4 млрд рублей. Около миллиарда в бюджете предусмотрено на создание дополнительных мест в детских садах. А на ликвидацию несанкционированных свалок в границах городов и наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда окружающей среде – 500 млн рублей.

https://dostup1.ru/economics/V-2019-godu-na-programmu-Realnye-dela-v-Chelyabinskoy-oblasti-napravyat-dopolnitelno-1-mlrd-rubley_112126.html