Озерская дивизия примет на воспитание кадетов

На этой неделе между школой №22 и 93 Ордена Красной звезды дивизией Национальной гвардии России подписано соглашение о сотрудничестве с целью развития кадетского направления.

В документе содержатся взаимные обязательства сторон, заинтересованных в реализации образовательных программ и создании благоприятных условий для воспитания будущих защитников Отечества.

Как пояснил заместитель директора школы №22 Сергей Базаркин, сотрудничество с военными начнется с того, что сразу после новогодних каникул в обычном учебном графике у кадетов произойдут изменения:

- Три раза в неделю, во второй половине дня, вместо привычных профильных уроков в здании школы будут организованы дополнительные занятия по боевой, физической и строевой подготовке, а также изучение Воинского Устава на базе войсковой части №3448. Это позволит расширить кругозор и сформировать специальные навыки у учащихся.

Нагрузка на детей не увеличится, с точки зрения безопасности можно тоже не беспокоиться, так как в дивизии все проходит четко и строго.

Сегодня о своих перспективах узнали сами кадеты – в спортивном зале школы для этого было проведено построение: в полной тишине прокатились команды «Равняйсь! Смирно! Вольно!». Завтра данная информация будет доведена до сведения родителей в ходе традиционного собрания по итогам второй четверти. Следует отметить, что предлагаемые дополнительные занятия планируется проводить на добровольной основе.

Школа №22 и войсковая часть №3448 уже имеют опыт проведения совместных мероприятий в сфере военно-патриотического воспитания и в этот раз уверены в положительном результате.

На фото:

- построение в школе №22,

- представители войсковой части №3448 в школе №22 нашли единомышленников.

http://www.ozerskadm.ru/about/info/news/37937/