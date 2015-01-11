Финансовый «тяжеловес»

Владимир Мякуш: Такого огромного бюджета у Челябинской области еще не было.

епутаты Законодательного собрания Челябинской области сегодня, 20 декабря, приняли бюджет региона на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов. Он получился дефицитным и социально направленным.

Перед тем, как проголосовать за главный финансовый документ региона, депутаты проголосовали за поправки, которые внес к законопроекту об областном бюджете губернатор Челябинской области Борис Дубровский. Они касались увеличения сумм доходов и расходов. Главой региона было предложено в 2019 году увеличить доходную часть бюджета на 8,4 миллиарда рублей, а расходную – на 15,4 миллиарда рублей. Это связано с увеличением федеральных трансфертов Челябинской области на 7,9 миллиарда рублей.

«Борис Дубровский предложил в 2019 году на 200 миллионов увеличить расходы на строительство газопроводов и газовых сетей, выделить дополнительно один миллиард на программу «Реальные дела». Кроме того, в следующем году по инициативе губернатора в области будет запущена программа «Теплое окно». На ее реализацию запланировано 500 миллионов рублей. В ее рамках в образовательных учреждениях будут заменены старые окна на новые, пластиковые. Всего на эти цели нам нужно 2,5 миллиарда рублей. Первые 500 миллионов запланируем в бюджете на 2019 год», - отметил председатель Законодательного собрания области Владимир Мякуш.

Также в трехлетнем бюджете запланированы дополнительные федеральные трансферты. Так, 1,9 миллиарда рублей будет направлено на реализацию проекта «Безопасные и качественные дороги», 1,8 миллиарда – на здравоохранение, 1,4 миллиарда – на формирование современной городской среды, 500 миллионов – на ликвидацию свалок. Еще около 400 млн рублей будет направлено на ежемесячную денежную выплату матерям в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет. Кроме того, в бюджете Челябинской области запланированы дополнительные расходы на подготовку саммитов ШОС и БРИКС. На эти цели запланировано порядка семи миллионов рублей.

Все поправки были приняты депутатами единогласно.

В итоге, с учетом всех поправок бюджет Челябинской области в 2019 году в части доходов составит 174,9 миллиарда рублей, в части расходов – 186,9 миллиарда рублей. Дефицит составит почти 12 миллиардов. Параметры главного финансового документа региона в 2020 году запланированы следующие: доходы – 181,2 миллиарда рублей, расходы – 186,8 миллиардов. В 2021 году: доходы – 191,9 миллиарда, расходы – 198 миллиардов рублей.

«Впервые такой огромный бюджет принимается. Очень много средств запланировано на решение социальных проблем и выполнение взятых на себя властями обязательств. Это значит, что у нас экономика в регионе поступательно и динамично развивается. Законопроект прошел все экспертизы. Бюджет нужно принимать и давать старт органам государственной власти на его реализацию. Я считаю, что бюджет Челябинской области получился оптимальным», - сказал Владимир Мякуш.

Бюджет Челябинской области был принят депутатами ЗСО единогласно во втором и третьем чтениях.

http://uralpress.ru/news/ekonomika/vladimir-myakush-takogo-ogromnogo-byudzheta-u-chelyabinskoy-oblasti-eshche-ne-bylo