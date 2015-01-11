В Озёрске расследуется уголовное дело по факту интернет-мошенничества

В полицию обратился житель Озерска, 1955 года рождения, с заявлением о совершении в отношении него мошенничества.

Как рассказал заявитель сотрудникам полиции, в ноябре месяце в сети Интернет на сайте «kolesaoptom.ru» заказал авторезину. Переписку потерпевший с администрацией сайта вел по средствам электронной почты, с помощью которой им был получен счет на оплату в сумме 23000 рублей.

Через некоторое время по электронной почте мужчина получил письмо с информацией о том, что работа сайта остановлена, на связь администрация Интернет-магазина больше не выходила. Оплаченный комплект авторезины он так и не получил.

Таким образом, потерпевший понял, что стал жертвой мошенников и обратился с заявлением в полицию Озерска.

По данному факту отделом дознания Управления МВД России по ЗАТО г. Озерск Челябинской области возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 159 Уголовного Кодекса Российской Федерации «Мошенничество», санкция которой предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет.

Уважаемые граждане, интернет - магазины, направленные на обман покупателей отличаются определенными признаками, зная о которых позволит вам избежать мошеннических действий.

Во-первых, на мошеннических сайтах отсутствует либо не в полном объеме размещена информация о компании, юридический и фактический адрес, контактные телефоны (желательно городской либо подключенный к номеру 8-800-000-000), иные способы взаимосвязи, например, страницы в социальных сетях и мессенджеры, организационно-правовая форма (в большинстве случаев это «ИП» или «Общество с ограниченной ответственностью», в случае «ООО» также должны быть реквизиты ИНН и ОГРНИП (ОГРН)).

Во-вторых, дизайн сайта должен быть сделан качественно, не должно быть неработающих ссылок, посторонних рекламных баннеров, орфографические ошибки и т.д.

В-третьих, проверьте возраст зарегистрированного домена, мошеннические сайты создаются на короткий срок, редко более года. Для проверки даты регистрации домена можно использовать поисковые системы, набрав «проверить сайт» и ввести его имя.

В-четвертых, на сайте должны быть указаны способы оплаты и доставка, а также условия по возврату товара. На честном интернет - магазине указываются несколько способов оплаты, например, с помощью банковской карты либо интернет - деньгами, оплата курьеру или в пункте выдачи товара

наличными после получения покупки, либо оплата на банковский счет по реквизитам.

И в-пятых, чтобы не попасть на уловки аферистов внимательно изучите отзывы о магазине в поисковых системах сети Интернет.

Сотрудники полиции рекомендуют гражданам, если вы стали жертвой обмана, незамедлительно обратитесь в банк с заявлением о блокировке перевода. Операции по денежным переводам могут осуществляться до 3-х дней. Если деньги еще не были сняты со счета, ваш перевод может быть заблокирован банком, даже если он уже был осуществлен.